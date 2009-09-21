Маєток матері Тимошенко у Дніпропетровську (фото)

Тимошенко скасувала візит на Дніпродзержинський коксо–хімічний завод задля зустрічі з матір`ю і вузьким колом особливо наближених до родини прем`єрки людей. Про це пише "Українська правда" у репортажі про минулотижневий візит прем`єр-міністра до Дніпропетровська.

Як стверджує видання, після відвідин металургійного заводу Тимошенко на три години випала з поля зору. Делегація, яка її супроводжувала, поїхала на обід, а сама прем’єрка зникла.

"Українській правді" вдалося встановити, що вона поїхала… у маєток своєї матері у приватному секторі Дніпропетровська.

Раніше Тимошенко відкидала причетність до цього чотириповерхового будинку, збудованого в часи ЄЕСУ. Розповідали, що він був проданий у "часи репресій". Насправді тут спокійно живе мати Тимошенко, але це не афішується.

І коли напередодні минулих виборів Тимошенко вирішила зробити екскурсію до себе додому, то вона зібрала журналістів у квартирі, що розташована в "хрущовці" на проспекті Кірова – де її мама вже давно не жила.

Після тригодинної "наради" в материнському маєтку, Тимошенко відбула на урочисте зібрання з нагоди 110-річчя гірничого університету.