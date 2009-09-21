Тимошенко веліла Мінфіну дати абсолютну гарантію боргів Нафтогазу
Щойно НАК домовиться про реструктуризацію
Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство фінансів надати абсолютну та беззастережну гарантію (в рамках передбачених бюджетом 2009) щодо реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань Нафтогазу. Про це сьогодні повідомила прес-служба Мінфіну. Таку гарантію Мінфін зможе надати одразу по досягненні домовленостей Нафтогазу з кредиторами щодо умов реструктуризації.
Міністерство фінансів вважає, що з метою оптимального врегулювання зовнішніх зобов’язань України, термін погашення рестуктуризованої заборгованості, на яку поширюється гарантія, має скласти приблизно 5 років. «Міністерство підтримує Нафтогаз у питанні необхідності подовжити термін виплат за євробондами та у досягненні домовленостей щодо двосторонніх боргових зобов’язань. Ми схвалюємо бажання досягти рішення, прийнятного та справедливого для всіх сторін, і ми вважаємо, що, маючи суверенні гарантії, Нафтогаз досягне цієї мети», – зазначив в.о. міністра фінансів Ігор Уманський.
«Але все ж таки я мушу наголосити, що відповідальність за переговори та за оголошення умов реструктуризації несе сам Нафтогаз, оскільки боргові зобов’язання, що реструктуризуються, належать Нафтогазу, а не державі Україна», - додав він.
Найближчим часом Нафтогаз має оголосити умови реструктуризації, які будуть прийнятними як для компанії, так і для її кредиторів, нагадує прес-служба Мінфіну.
Згідно з роз’ясненням Міністерства юстиції, гарантія, яку має надати Мінфін щодо реструктуризації боргів Нафтогазу, може поширюватися на основну суму боргу та на відсотки, що виплачуватимуться кредиторам за кредитними зобов’язаннями.