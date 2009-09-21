Ющенко закликає Росію не втручатися в українські справи

Президент Ющенко сказав, що, якщо Україна не повторить шлях Польщі, Болгарїі, Латвії та інших країн Східної Європи і не приєднається до європейської моделі безпеки, то у неї буде «складне майбутнє».

В інтерв’ю агентству Блумберґ напередодні поїздки до США він визнав, що Європа не дослухається до бажання України вступити в НАТО і заявив, що Європа повинна «навчитися як говорити в один голос» у питанні безпеки, зауваживши, що приєднання України до європейської системи безпеки було б вигідним для Європи.

Згадавши про конфлікт з Грузією у серпні минулого року, пан Ющенко висловив думку, що подібне може статися з будь-якою країною, сказавши, що Європа стала більш нестабільною і застеріг проти створення нової залізної завіси в Європі.

Президент Ющенко закликав Росію не втручатися в українські справи напередодні виборів:

«Менше втручання в українські справи. Я маю на увазі нашого дорогого сусіда - Росію! Я би хотів, щоб лідери тієї країни поважали право українців на обрання того, хто керуватиме Україною. Нам не потрібні поради.»

Водночас, на думку президента Ющенка, Росія не матиме «такого великого» впливу на президентські вибори не тому, що у неї «менше намірів», а тому що Україна «стала більш незалежною».

За словами пана Ющенка, це не означає, що частина суспільства не буде орієнтуватися на новини російських засобів інформації, «орієнтованих на певних кандидатів», але це означає, що «самодостатність нашої нації зросла».

Президент Ющенко назвав відносини України з Росією складними, але зауважив, що вони не були легшими 10 років тому, згадавши про конфлікт довкола Тузли та статусу Севастополя. Він заперечив, що відносини з Росією погіршилися за останні 4 роки.

Бі-Бі-Сі, Українська служба