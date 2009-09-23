Депутатів з фракції ПР масово оперують?

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що регіонали готові завтра голосувати за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами О,ЄФРЕМОВА, на фракції було ухвалено рішення щодо підтримки законопроекту, внесеного народним депутатом від фракції Блоку Литвина Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ. О.ЄФРЕМОВ зазначив, що «нам важливо не отримати пальму першості, а ухвалити закон про підвищення соціальних стандартів».

За його словами, фракція готова була вчора голосувати за даний законопроект, але було змінено процедуру голосування. А на сьогодні декілька чоловік з фракції перебувають на операції і не можуть брати участі у голосуванні, пояснив він.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що його «здивувала позиція Міністерства фінансів, при якій цифри беруться зі стелі». Він додав, що називаються цифри, які не мають жодного обгрунтування. О.ЄФРЕМОВ зазначив, що «по нашим підрахункам, для реалізації законопроекту ЗАРУБІНСЬКОГО, який ми готові підтримати, необхідно трохи більше як 900 млн. грн.».

Як повідомляв УНІАН, вчора ВР не вдалося прийняти жодного рішення щодо законопроектів про підвищення соціальних стандартів, оскільки депутати з фракції Партії регіонів заблокували парламент, протестуючи проти зміни способу голосування з електронного на персональний.

Сьогодні народні депутати від ПР знову блокують парламентську трибуну.