Тимошенко перехопила одну з найулюбленіших тем Черновецького

Кабінет міністрів України (постанова №982 від 26 серпня ц.р.) затвердив Порядок розміщення малих архітектурних форм для ведення підприємницької діяльності.

Текст документа опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» (№173) від 22 вересня ц.р.

Згідно з документом, дія цього порядку не поширюється на малі архітектурні форми, що розташовуються на землях дорожнього господарства, зокрема, в межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення зазначених МАФів здійснюється відповідно до Закону «Про автомобільні дороги» й Земельного кодексу України.

В порядку сказано, що розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників земельних ділянок - на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради. Самовільне розміщення малих архітектурних форм заборонено.

Для отримання дозволу суб`єкт господарювання подає відповідній сільській, селищній, міській раді заяву, в якій указується бажане місце і термін розміщення МАФ, її призначення і загальний опис.

Ухвалення документів для розміщення МАФа, їх оформлення й розгляд, а також оформлення договору сервітуту здійснюється безкоштовно. Забороняється вимагати від суб`єктів господарювання сплату добродійних внесків та інших платежів.