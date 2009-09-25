Яценюк запевняє, що не втоне

Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк вважає, що електоральні симпатії українців "застигли".

Про це він заявив в ефірі ТРК Україна, коментуючи зауваження про те, що рейтинг Яценюка падає.

"В мене немає мільярдів, які є у Юлії Володимирівни (Тимошенко), тому мене показують на телебаченні рівно у 15 разів менше, ніж її. У мене немає заводів і промислових гігантів, які є у Партії регіонів, тому у них набагато більша медійна підтримка", - зазначив Яценюк.

"Саме тому я пішов боротися. Зрозуміло, що вони борються зі мною. Не дивлячись на це, я не втону, а вони чекали", - заявив він.

"Якщо або Тимошенко, або Янукович готові знятися (з виборів) – я готовий сідати говорити", - додав політик.

Крім того, Яценюк повідомив, що "через день" його агітаційні палатки та реклама "будуть мати зовсім інший вигляд".

Українська правда