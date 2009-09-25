Регіонали в Раді: місце зустрічі змінити не можна
09:43, 25 вересня 2009Політика
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Усе заблоковано
Народні депутати з фракції Партії регіонів знову блокують роботу Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі парламенту заблоковані трибуна, президія та урядова ложа. Вхід до президії ВР заставлений стільцями.
Наразі в сесійній залі перебуває близько 50 “регіоналів”. Вони продовжують наполягати на ухваленні законопроектів стосовно підвищення соціальних стандартів.
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