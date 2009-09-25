Регіонали в Раді: місце зустрічі змінити не можна

Народні депутати з фракції Партії регіонів знову блокують роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі парламенту заблоковані трибуна, президія та урядова ложа. Вхід до президії ВР заставлений стільцями.

Наразі в сесійній залі перебуває близько 50 “регіоналів”. Вони продовжують наполягати на ухваленні законопроектів стосовно підвищення соціальних стандартів.