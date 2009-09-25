Донеччина сьогодні не дочекається Януковича

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відмінив поїздку до Донецької області, яка мала відбутися сьогодні, 25 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного відділення Партії регіонів, про причини відміни поїздки з Києва поки що не повідомляють. «Візит Віктора Федоровича відбудеться пізніше», - запевнили в прес-службі.

Раніше планувалося, що В.ЯНУКОВИЧ 25 вересня побуває в містах Горлівка і Краматорськ, де, зокрема, візьме участь у урочистостях з нагоди 75-річчя Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ).