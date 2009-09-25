Нардепи продовжують товкти воду в ступі

Засідання Погоджувальної ради представників фракцій щодо розблокування роботи Верховної Ради знову завершилося безрезультатно.

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж 50 хвилин, що тривало засідання Погоджувальної ради, були озвучені ті ж самі пропозиції та зауваження, що і в попередні дні.

Зокрема, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вчергове наголосив, що фракція вимагає скасування постанови про персональне голосування, а не електронне, за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів.

В свою чергу голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що протягом останніх місяців пропонувалися різні варіанти голосування по цим законопроектам, однак регіонали не пристали на жодне. В.ЛИТВИН також вчергове висловив 4 пропозиції, які могли б розблокувати роботу парламенту, зокрема: голосування руками, ухвалення рішення щодо відкладення голосування по законопроектам щодо соцстандартів, перехід до розгляду інших питань, скасування рішення про голосування руками та ухвалення постанови про регламент ВР з чіткою фіксацією, що депутати більше не вдаватимуться до блокування. Жодна з цих пропозицій так і не дістала загальної підтримки представників фракцій.

«Всім зрозуміло, що засідання не буде, і ми просто відбуваємо час», - сказав В.ЛИТВИН, підсумовуючи результати Погоджувальної ради.