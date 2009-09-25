Нардепи продовжують товкти воду в ступі

11:30, 25 вересня 2009
Політика
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Литвин: всім зрозуміло, що засідання не буде

Олександр ЄФРЕМОВ
Засідання Погоджувальної ради представників фракцій щодо розблокування роботи Верховної Ради знову завершилося безрезультатно.

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж 50 хвилин, що тривало засідання Погоджувальної ради, були озвучені ті ж самі пропозиції та зауваження, що і в попередні дні.

Зокрема, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вчергове наголосив, що фракція вимагає скасування постанови про персональне голосування, а не електронне, за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів.

В свою чергу голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що протягом останніх місяців пропонувалися різні варіанти голосування по цим законопроектам, однак регіонали не пристали на жодне. В.ЛИТВИН також вчергове висловив 4 пропозиції, які могли б розблокувати роботу парламенту, зокрема: голосування руками, ухвалення рішення щодо відкладення голосування по законопроектам щодо соцстандартів, перехід до розгляду інших питань, скасування рішення про голосування руками та ухвалення постанови про регламент ВР з чіткою фіксацією, що депутати більше не вдаватимуться до блокування. Жодна з цих пропозицій так і не дістала загальної підтримки представників фракцій.

«Всім зрозуміло, що засідання не буде, і ми просто відбуваємо час», - сказав В.ЛИТВИН, підсумовуючи результати Погоджувальної ради.

 

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