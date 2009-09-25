29 вересня 2009 року об 11:00, у Києві, на перехресті вулиць Фрунзе і Петропавлівської (Фрунзе, 109 в/1), відбудеться відкриття пам’ятника жертвам Бабиного Яру, який створено за мотивами книги Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр».

Замість традиційного покладення квітів, нещирих виступів та зайвого офіціозу Ви побачите окупований Київ 1941 року, поспілкуєтесь з очевидцями подій та сином письменника Олексієм Кузнєцовим, зможете відчути страшну атмосферу, що панувала тоді на вулицях нашого міста.

З книги А. Кузнєцова: «Ми тепер боялися виходити на вулицю: хай йому грець, хтозна, де ще влаштують вибух, а схоплять на розстріл тебе… «Ти вештаєшся всюди, – кричала на мене мати, – повертаєшся пізно, підстрелять, як зайця, не смій виходити!» Лише й розмов: у Бабиному Яру розстріляли саботажників, стріляють українських націоналістів, стріляють порушників світломаскування, стріляють дармоїдів, стріляють поширювачів чуток, стріляють партизанів, стріляють, стріляють, стріляють… Кулемет у яру торохтів щодня».

Щоб минуле ніколи не повторилось – знайди сміливість подивитись йому в очі!

З питань акредитації звертатися: +38(044) 256-20-32(33), +38(067) 782-02-92, e-mail: kristina@dieslovo.com.ua

Контактна особа: Кристина Гуцалова