Янукович вирішив вчитися, щоб не було соромно перед онуком
13:19, 25 вересня 2009Політика
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Раніше ніколи було...
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович учить англійську мову.
Про це він розповів в інтерв`ю журналові "Кореспондент".
"У мене невістка - перекладач, брат моєї дружини - теж професійний перекладач, онук зараз щодня вчить англійську мову, і на даному етапі почав німецьку, але ми плануємо ще і французьку. Тому, щоб мені не було соромно перед онуком, я вирішив учити мову", - сказав він.
"Люди, що живуть у глобальному світі, звичайно, повинні знати мови. Але в мене життя таке було, що ніколи було", - заявив Янукович.
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