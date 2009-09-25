Янукович вирішив вчитися, щоб не було соромно перед онуком

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович учить англійську мову.

Про це він розповів в інтерв`ю журналові "Кореспондент".

"У мене невістка - перекладач, брат моєї дружини - теж професійний перекладач, онук зараз щодня вчить англійську мову, і на даному етапі почав німецьку, але ми плануємо ще і французьку. Тому, щоб мені не було соромно перед онуком, я вирішив учити мову", - сказав він.

"Люди, що живуть у глобальному світі, звичайно, повинні знати мови. Але в мене життя таке було, що ніколи було", - заявив Янукович.

Українська правда