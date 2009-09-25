В Україні скоро з'явиться ще один кандидат в Президенти

Українська народна партія не підтримує жодного з лідерів нинішніх передвиборчих перегонів. Про це повідомив лідер УНП Юрій КОСТЕНКО під час зустрічі зі студентами Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) на засіданні Дискусійного клубу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами політика, його партія має намір висунути власного кандидата на виборах Президента України.

Ю.КОСТЕНКО у виступі перед студентами висловив упевненість, що існуюча партійно-політична розстановка сил не відповідає інтересам більшості громадян України. На його думку, дві найбільші партії в Україні - Партія регіонів і БЮТ - представляють інтереси виключно великого капіталу. «Не дивлячись на обіцянки народу змінити стан справ на краще після перемоги на виборах, вони будуть продовжувати використовувати владу виключно для великого капіталу», - заявив політик. Лідер УНП також повідомив, що його політична сила знаходиться в опозиції до двох найбільших партій.

Відповідаючи на запитання про шанси Арсенія ЯЦЕНЮКА на виборах Президента, Ю.КОСТЕНКО зауважив, що не вірить у його перемогу. «Він - одиночка. А одиночки в політиці не перемагають, для цього потрібна потужна політична сила», - пояснив свою точку зору лідер УНП.

Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним ВНЗ в Україні. В академії вчиться близько 45 тис. студентів. Дискусійний клуб МАУП почав свою роботу в 2008 році. Формат клубу припускає запрошення провідних політиків, чиновників, суспільних діячів і бізнесменів, які, крім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції з учнями філій академії у всіх регіонах України.