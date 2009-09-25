Ющенко піймав Тимошенко на слові

Під головуванням Президента Віктора Ющенка відбулася нарада з питань фінансування заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У нараді взяли участь віце-прем’єр-міністр Іван Васюник, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук, керівник Державної служби автодоріг Вадим Гуржос, заступник глави НБУ Павло Сенищ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій Гончарук, керівник головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман Жуковський, повідомляє прес-служба Президента.

Аналізуючи поточний стан справ із процесом підготовки України до ЄВРО-2012, Ющенко заявив: «Мене не задовольняє рівень фінансування в рамках закону про бюджет 2009 року заходів і об’єктів ЄВРО-2012. 27% фінансування за 9 місяців – це нікудишнє виконання закону про бюджет».

Окрему увагу Президент звернув на той факт, що видатки на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг загального користування профінансовані лише на 11,5% - при тому, що належна розбудова доріг є невід’ємним компонентом підготовки до ЄВРО-2012. «Якщо його не буде – нам не бачити того позитивного рішення, що ми його очікуємо у листопаді», - зазначив Президент

«Я кожен день по телевізору чую про стовідсоткове виконання бюджету, у мене виникає запитання до уряду – чому стовідсотково не фінансується ЄВРО-2012? Десь є велика неправда – або не виконується бюджет, або уряд ігнорує закон про бюджет 2009 року. Очевидно, неправда у першому: бюджет не виконується і нема чим фінансувати», - сказав Ющенко.

Вочевидь, зазначив він, йдеться про відсутність відповідних планових надходжень до бюджету, які скоротилися від рівня попереднього року на 30%. «І це є пряма загроза, перш за все, фінансуванню інфраструктури ЄВРО-2012», - додав він.

На переконання Президента, за існуючих умов єдина можливість забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням ЄВРО-2012 - це реалізація напрацьованих спільно схем – Міністерства фінансів, НБУ тощо. «Ми не говоримо про включення станка НБУ, про механізм, який принесе безконтрольне формування емісії, втрату стабільності курсу і підвищення інфляції», - особливо наголосив Ющенко. За його словами, йдеться про необхідність стимулювання банків, що мають надлишкову ліквідність до участі у фінансуванні об’єктів ЄВРО-2012 шляхом придбання ОВДП цільової емісії та векселів для фінансування дорожнього будівництва.

До цього Ющенко додав, що завдання сьогоднішньої наради - знайти відповідь «як підтримати те, що не може профінансувати уряд. Я переконаний, що цей механізм вже на поверхні, що він зрозумілий, що ми можемо знайти компроміс», - зауважив Президент.