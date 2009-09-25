ФДМУ одержав постанову суду про заборону конкурсу з продажу ОПЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) одержав поштою ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про заборону вживати заходів з проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод".

Інформація про це розміщена на офіційному сайті Фонду.

Згідно з даною інформацією, постанова суду доведена керівництвом ФДМУ до відома відповідних структурних підрозділів Фонду.

Як сказано в повідомленні ФДМУ, Фонд держмайна звернувся із запитом до Міністерства юстиції України з проханням надати роз`яснення про процедуру виконання постанови суду.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м.Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод". У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, попри Указ Президента.

22 вересня ц.р. Окружний адміністративний суд Києва за позовом ОАО «Дніпроазот» (місто Дніпродзержинськ) знову, вже втретє, призупинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ). У судовому засіданні було винесено ухвалу, згідно з якою зупинено дію рішення Фонду державного майна «Про затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Суд заборонив ФДМУ і комісії з продажу акцій ВАТ «ОПЗ» проводити конкурс, а також судом заборонено Фонду держмайна допускати до участі в конкурсі ТОВ «Азот-Сервіс». ТОВ «Азот-Сервіс» є структурним підрозділом російського «СИБУР-холдингу». У свою чергу, основними власниками «СИБУР-холдингу» є ВАТ «Газпром» (частка державної власності перевищує 50%), ВАТ «Газпромбанк» (частка державної власності становить 25%+1 акція плюс частка «Газпрому» становить більш як 40%) і пенсійний фонд «Газфонд» (домінуючі власники - «Газпром» і «Газпромбанк»).

Як уточнив представник ВАТ “Дніпроазот” А.НІЖНИК, у статутному капіталі ТОВ «Азот-Сервіс» частка іноземної держави перевищує 25%, і участь цієї компанії в приватизації ОПЗ прямо суперечить чинному законодавству України.

Ухвала суду набула законної сили.