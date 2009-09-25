У разі відставки уряду чи зриву президентських виборів Україна “ризикує перетворитися на Сомалі, де понад 15 років немає легітимної влади”.

Про це заявив політолог, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сьогодні у Львові на прес-конференції на тему «Україна напередодні старту виборчої кампанії».

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, зокрема, експерт упевнений, що «українські політики проявляють недалекоглядність, намагаючись або зірвати вибори, або усунути від влади чинний уряд”.

За його словами, тактично Віктор ЮЩЕНКО і його союзники “можуть відправити у відставку Юлію ТИМОШЕНКО чи спробувати оголосити парламент нелегітимним. Але стратегічно вони ризикують після цього кинути Україну в хаос: уявіть собі початок року. Немає бюджету на наступний рік. Не індексуються заробітні плати і пенсії. 23 січня Президент втрачає свої повноваження і перестає бути легітимним Президентом. За законом, він мав би передати повноваження в. о. Президента спікеру, але в умовах нелегітимності парламенту він перетвориться на узурпатора владних повноважень. Україна наближається до дефолту. Отримати кошти від зовнішніх фондів Україна не зможе, оскільки не буде уряду – де-факто. Україна поступово ризикує перетворитися на Сомалі, де понад 15 років немає легітимної влади”.

Також К.БОНДАРЕНКО зазначив, що ідея, з якою виступили ряд політиків – висунення єдиного кандидата від демократичних сил – є утопічною. По-перше, через розмитість поняття «демократичні сили» - адже в Україні немає недемократичних сил, інакше вони були б поза законом. По-друге, через амбіції політиків, які навряд чи погодяться на європейський принцип: лідером має бути найрейтинговіший кандидат. У нас лідери карликових партій підуть на вибори, щоб витратити гроші і набрати своїх 0,1–0,2%, але при цьому задовольнити власні амбіції. «Знаючи всю цю публіку, мушу стверджувати: в українській політиці так багато лицарів абсурду, що здоровий глузд ними сприймається як зрада національних інтересів», - сказав К.БОНДАРЕНКО.