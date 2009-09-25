У Вінського побачили, що Україна повертається у брежнєвські часи

Народний депутат України, заступник голови Центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” Геннадій ЗАДИРКО вважає, що рішення суду про заборону поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО може повернути Україну в брежнєвські часи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” із посиланням на Г.ЗАДИРКА.

“Юридичний пул Юлії ТИМОШЕНКО вкотре завів її в дуже складну ситуацію. Нинішнє рішення підконтрольного Юлії Володимирівні суду - з того ж ряду, що й проект Конституції ПР і БЮТ та ініціативи про скасування всенародних виборів Президента і подовження повноважень парламенту”, - сказав Г.ЗАДИРКО.

На думку депутата, Ю.ТИМОШЕНКО не пройшла випробування владою. “Ще вчора ця людина була учасником демократичних процесів в Україні, а сьогодні вона скочується до авторитаризму”, - вважає він.

“Чого доброго, згодом з середовища БЮТ з’явиться ще законопроект, який прямо зобов’яже ЗМІ говорити про Юлію ТИМОШЕНКО або добре, або нічого. А якщо серйозно, я побоююся, що з ТИМОШЕНКО на посаді Президента ми можемо повернутися в брежнєвські часи, коли про керівництво держави будемо говорити тільки на кухні й пошепки. При цьому в Конституції у нас, як і сьогодні, буде записано, що джерелом влади є народ”, - додав Г.ЗАДИРКО.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 22 вересня заборонив розповсюдження будь-якої недобросовісної реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії «ВО «Батьківщина» до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачеві і будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку «недобросовісну» рекламу, що стосується діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.