Ющенко закрив Балозі шлях до Каддафі

Президент Віктор Ющенко звільнив колишнього голову свого Секретаріату Віктора Балогу від виконання обов`язків керівника української частини робочої групи високого рівня з дальшого розвитку українсько-лівійських відносин та вивів його зі складу групи. Відповідне розпорядження “Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 28 лютого 2008 року № 81”, датоване сьогоднішнім числом, оприлюднене на офіційному сайті голови держави.

Замість Балоги до складу робочої групи з розвитку українсько-лівійських відносин Президент включив чинного голову свого секретаріату – Віру Ульянченко – також у статусі голови групи.

Нагадаємо, що 19 травня, своїм указом Ющенко звільнив Балогу з посади голови СП, задовольнивши його подання про відставку.

26 травня Президент підписав указ, яким замінив Балогу на Ульянченко у складі Ради національної безпеки і оборони України. Й у той самий день іншим указом вивів Балогу зі складу Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні.