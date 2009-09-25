Зварич: усі знали, що Ющенко був отруєний

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ спростовує інформацію опонентів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про фальсифікацію результатів його аналізів з приводу отруєння. Про це депутат заявив в інтерв`ю газеті «Лівий берег».

За словами Р.ЗВАРИЧА, «всі знали, що ЮЩЕНКО був отруєний. Я в цьому упевнений на 110%».

Депутат розповів, як після погіршення стану В.ЮЩЕНКА під час президентської кампанії 2004 року возив до США його аналізи на експертизу, шукав клініку, де її можуть провести.

За словами Р.ЗВАРИЧА, в Америці він витратив 3-4 дні на пошуки клініки, яка б могла аналіз, і допомагали йому в цьому друзі Катерини ЮЩЕНКО і дружина його брата Марта, лікар за професією.

У результаті, сказав Р.ЗВАРИЧ, він вийшов на доктора Грегорі СААТХОФА з Центру інфекційних захворювань в університеті Вірджинії, якому і віддав на аналіз зразки крові, нігтів і волосся В.ЮЩЕНКА.

Втім, зазначив Р.ЗВАРИЧ, про результати аналізів він «нічого не знає». «Не знаю, я їх не бачив. Кампанія набирала оберти: ЦВК, все закрутилося», - підкреслив він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, доктор Г.СААТХОФ «вже підтримував зв`язок з тими людьми, які мені допомагали. Через них - з Катериною Михайлівною, наскільки я розумію».

Як повідомлялося, 22 вересня ц.р. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА (голова Володимир Сівкович, фракція Партії регіонів) заявила про фальсифікацію отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином, і звернулася до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу за цим фактом.

“ТСК ВР змушена заявити, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином було сфальсифіковано. Комісія має достатньо доказів, які підтверджують факт маніпуляції із експертизами зразків крові Ющенка”, – йдеться у повідомленні прес-служби ТСК.

Тимчасова слідча комісія відзначала, що “представник близького оточення В.ЮЩЕНКА у 2004 році Роман ЗВАРИЧ неодноразово у своїх інтерв‘ю підтверджував, що возив зразки крові Ющенка до Сполучених Штатів. Разом з тим, у Комісії є документальні докази того, що дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО під час виборчої кампанії 2004 року консультувалась та отримувала допомогу від представників спецслужб Сполучених Штатів”. Як зазначають у ТСК, комісія має аудіозапис розмови громадянки на ім‘я Марта зі співробітником іноземної розвідки нібито Романом англійською мовою в жовтні 2004 року.

23 вересня Генеральна прокуратура України спростовала заяву комісії Сівковича. Як запевняють у Генпрокуратурі, версія про «штучне створення доказів самого отруєння» шляхом збагачення крові В.ЮЩЕНКА діоксином представниками американських спецслужб, викладена у рапорті Л.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, "спростовується висновками судово-медичної експертизи, історією хвороби ЮЩЕНКА В.А. з результатами систематичних лабораторних досліджень його біологічних зразків за період з січня 2005 року по червень 2008 року, допитами лікарів, вчених, експертів тощо".