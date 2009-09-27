Росія наразі не готова до військового конфлікту з Україною

Наразі можливість виникнення військового конфлікту між Україною та Росією, зокрема в Криму, відсутня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив російський експерт з військових питань Павло ФЕЛЬГЕНГАУЕР під час ефіру програми «Велика політика Євгенія Кисельова» на телеканалі “Інтер”.

За його словами, у Москві сподіваються, що за результатами президентських виборів в Україні до влади прийдуть, «як люблять у Москві говорити, здорові сили», які будуть працювати на зближення України та Росії.

Крім того, додав П.ФЕЛЬГЕНГАУЕР, «російські військові сили наразі не готові до проведення такої серйозної кампанії». За його словами, у Росії зараз відбувається унікальна військова реформа зі «створення нової армії». «От коли це відбудеться, у майбутньому, можливо, років через 5, а можливо, більше, то тоді можна говорити про теоретичну можливість переходу проблеми Криму у військову площину», - сказав він.

Крім того, наголосив П.ФЕЛЬГЕНГАУЕР, спочатку потрібно вивести флот з Криму, оскільки «із суші він достатньо беззахисний».