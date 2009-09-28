Яценюк про диктатуру, сильного лідера і політичні захворювання

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна потребує не диктатури, а сильного лідера.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив у неділю в Івано-Франківську на брифінгу, коментуючи висловлювання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про необхідність диктатури для українського народу.

«Це вже починаються політичні захворювання, - наголосив лідер «Фронту змін». – Політичні захворювання диктату. Це коли людина, яка втрачає владу, вона намагається всякими шляхами її вхопити. Але для того, щоб її вхопити, треба відсунути людей від прийняття відповідних рішень». За словами А.ЯЦЕНЮКА, «ми вже це проходили». «Це вже було в українській історії, - додав політик. – Але цього в Україні не буде».

«Україна потребує сильного лідера, - наголосив А.ЯЦЕНЮК, - Але сильний лідер – це не є диктатор. Всі диктатори закінчували однаково. І той, хто буде претендувати на диктаторські функції, так само закінчить, навіть не отримавши цих функцій».

На переконання політика. Україна потребує сьогодні «політичної стабільності, певного політичного розуму». «Треба виконувати чинну Конституцію, – сказав він. – А там передбачена модель – це парламентсько-президентська республіка».

А.ЯЦЕНЮК висловив припущення, що можливо «колись Україна змінить форму державного устрою, державного управління». «Але зараз треба стабілізувати ситуацію, - наголосив він. - Яка б не була Конституція, вона не вирішить питання».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що «основна сила глави держави в підтримці людей, які йдуть разом зі своїм президентом для реалізації тих ідей, які він висловив».