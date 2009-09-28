Зюганов: я б для Ющенка роздув ціни по п'яте число

Росія не повинна виділяти кредит Україні до президентських виборів.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова ЦК КПРФ, керівник фракції КПРФ у Державній думі Росії Геннадій ЗЮГАНОВ, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Поки сидить там ЮЩЕНКО, я б ні копійки не дав і роздув би йому ціни по п`яте число... Там (в Україні - УНІАН) потрібна нормальна влада, яка розуміє сучасні реалії й думає про країну», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

Він вважає, що в Україні прийде до влади лівоцентристський уряд, і «ми із задоволенням проголосуємо за підтримку й відповідні кредити та пільгові ціни».

«Для друзів ринку не існує, для друзів існують відповідні пільги й підтримка», - додав лідер КПРФ.

Як відомо, Україна звернулася до керівництва РФ із проханням виділити кредит у розмірі 5 млрд. дол. За інформацією Міністерства фінансів РФ, ця заявка розглядається.