Зюганов: я б для Ющенка роздув ціни по п'яте число
"Там потрібна нормальна влада"
Росія не повинна виділяти кредит Україні до президентських виборів.
Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова ЦК КПРФ, керівник фракції КПРФ у Державній думі Росії Геннадій ЗЮГАНОВ, відповідаючи на запитання УНІАН.
«Поки сидить там ЮЩЕНКО, я б ні копійки не дав і роздув би йому ціни по п`яте число... Там (в Україні - УНІАН) потрібна нормальна влада, яка розуміє сучасні реалії й думає про країну», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.
Він вважає, що в Україні прийде до влади лівоцентристський уряд, і «ми із задоволенням проголосуємо за підтримку й відповідні кредити та пільгові ціни».
«Для друзів ринку не існує, для друзів існують відповідні пільги й підтримка», - додав лідер КПРФ.
Як відомо, Україна звернулася до керівництва РФ із проханням виділити кредит у розмірі 5 млрд. дол. За інформацією Міністерства фінансів РФ, ця заявка розглядається.