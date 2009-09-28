Суд призупинив дію 16 указів Президента

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію 16 кадрових указів Президента Віктора ЮЩЕНКА, в тому числі про призначення двох губернаторів.

Про це повідомив “Українській правді” представник Кабінету Міністрів у процесі, народний депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО.

За його словами, суд виніс ухвали про призупинення дії указів про призначення голови Київської обласної державної адміністрації Віктора ВАКАРАША, голови Кіровоградської обладміністрації Володимира МОВЧАНА, а також про призначення 14 голів районних адміністрацій.

Кабмін звернувся з позовом в зв’язку з тим, що ці призначення відбулися без подання уряду, як того вимагає закон, сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Ухвали про призупинення дії указів Президента винесено на забезпечення позову уряду.