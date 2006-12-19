Секретаріат Президента звинуватив Януковича у брехні

Секретаріат Президента України заявляє, що на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету сторонами не було досягнуто згоди щодо державного бюджету на 2007 рік.

Про це йдеться у заяві Секретаріату глави Української держави, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що “заява прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Секретаріат Президента начебто не бере участі в доробці проекту державного бюджету на 2007 рік, не відповідає дійсності”.

У суботу, 16 грудня, о 13.58 з Секретаріату було відправлено телеграму до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів з проханням призначити час, дату і місце зустрічі з питань доопрацювання державного бюджету, повідомляється у заяві.

Секретаріат Президента нагадує, що цього ж дня було підготовлено і направлено всі розрахунки щодо проекту державного бюджету. Загальна сума додаткового перерозподілу становить 0,8 млрд. грн., а не 6 млрд. грн., як заявляє голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир МАКЕЄНКО. Телеграма та відповідні матеріали були розміщені 16 грудня на офіційному сайті Президента України.

У понеділок, 18 грудня, представники Секретаріату Президента брали участь у засіданні бюджетного комітету Верховної Ради, на якому не було досягнуто згоди. Ані Міністерство фінансів, ні бюджетний комітет не подали власних розрахунків до закону про державний бюджет, які би підтверджували чи спростовували розрахунки Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента.

Увечері 15 грудня відбулась зустріч представників антикризової коаліції, уряду з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ. Після зустрічі глава держави висловив сподівання, що за вихідні дні Секретаріат Президента і Кабінет міністрів знайдуть порозуміння щодо закону про державний бюджет на 2007 рік. Він повідомив, що сторони домовились провести консультації між економічним блоком Секретаріату Президента і Міністерством фінансів, щоб у найближчі день-два знайти порозуміння у цьому питанні та інших розбіжностях.

18 грудня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що у вихідні дні над проектом закону про державний бюджет на 2007 рік працювали фахівці Міністерства фінансів без участі представників Секретаріату Президента.

Сьогодні ВР планує знову розглянути законопроект “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.