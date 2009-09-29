Симоненко та Жириновський візьмуть участь у відеомості Київ–Москва

У якому стані знаходяться сучасні російсько-українські відносини? Як вплинуло звернення Президента Росії Дмитра Медведєва до Президента України Віктора Ющенка на відносини двох країн? З якими завданнями і пропозиціями йдуть на президентські вибори провідні партії і політики України?

На ці та інші запитання відповідатимуть лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко і віце-спікер Держдуми РФ Володимир Жириновський в ході відеомосту Київ–Москва, який відбудеться 30 вересня о 13.00 в студії інформаційного агентства РІА “Новости” за адресою: Київ, вул. Станіславського, 3, офіс 50 (Українське представництво РІА “Новости”).

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