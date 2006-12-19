Верховна Рада прийняла доопрацьований бюджет

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, врахувавши пропозиції профільного комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття закону в цілому проголосували 245 народних депутатів з 438 зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, за ухвалення доопрацьованого держбюджету на 2007 рік проголосували 184 депутати з фракції Партії регіонів, 5 – з фракції Блоку Юлії Тимошенко, 2 – з фракції «Наша Україна», 30 – з фракції Соціалістичної партії України, 20 – з фракції Комуністичної партії України та 4 позафракційні депутати.

Зокрема, до держбюджету, прийнятого раніше, були внесені поправки, згідно з якими з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання встановлюється на рівні 10 тис. грн. на місяць. При цьому така норма стосується не тільки пересічних пенсіонерів, а й народних депутатів України.

Також внесеними змінами передбачається встановити, що у 2007 році для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у разі ввезення ними на території спеціальних вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД, призупиняється застосування пільг зі сплати ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів, незалежно від мети їх ввезення.

Крім того, внесеними поправками передбачається, що у разі, якщо іншими законами України, незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок та умови сплати такими суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів, застосовуються норми виключно держбюджету.

Також у держбюджет передбачено спрямувати надходження від приватизації державного майна понад обсяги, які встановлені держбюджетом на 2007 рік, на збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Крім того, згідно з прийнятим держбюджетом, Кабінет міністрів протягом першого кварталу 2007 року має провести моніторинг відповідності розміру прожиткового мінімуму його реальному розміру і, в разі необхідності, внести на розгляд парламенту відповідні пропозиції щодо змін до держбюджету на 2007 рік.