Як безробітний юрист із Сум зганяв свою злість на політиках

У Сумах міліція затримала місцевого 52-річного безробітного, який заляпував фарбою біг-борди політиків, зокрема лідера Народного руху Бориса ТАРАСЮКА.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, зловмисника затримали «на гарячому» в той час, коли він у черговий раз жбурляв у біг-борди із зображенням політичних діячів України наповнені фарбою електричні лампочки та курячі яйця.

Як зазначила Е.БІГАНОВА, за словами затриманого, до таких дій його спонукала тривала відсутність роботи, незважаючи на те, що він має вищу юридичну освіту. Наразі чоловік проживає зі своєю матір’ю на її пенсію та озлобився на світ і політиків зокрема. Тож у такий спосіб він висловлював своє ставлення до майбутніх президентських виборів, сказали в міліції.

Зловмисник перебуває під вартою, розглядається можливість притягнення його до відповідальності за хуліганство.