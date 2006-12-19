Президенту не терпиться отримати бюджет
15:11, 19 грудня 2006Політика
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Ющенко просить Мороза терміново надіслати документ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА з проханням невідкладно надіслати йому для прийняття рішення Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Прес-служба зазначає, що цей закон прийнято сьогодні за результатами розгляду пропозицій Президента.
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