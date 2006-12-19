Президенту не терпиться отримати бюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА з проханням невідкладно надіслати йому для прийняття рішення Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Прес-служба зазначає, що цей закон прийнято сьогодні за результатами розгляду пропозицій Президента.