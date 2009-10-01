Тимошенко узаконить «благодійні внески» у школах

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує удосконалити механізми самостійного розпорядження фінансовими ресурсами для установ середньої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з директорами шкіл.

«Я дуже хотіла би, щоб ви стали фінансово самостійними, щоб ми пройшли той шлях, коли школа буде мати нормальне право господарювати – щоб у школи був розрахунковий рахунок, щоб школа мала вакансію бухгалтера, який би міг ставити підписи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд планував уже з 1 жовтня запровадити систему самостійного розпорядження коштами для шкіл. «Це – непросте завдання. Коли ми прийняли постанову, то вся країна повстала і сказала, що ми до цього не готові. Потрібно цю постанову доробляти, виписувати абсолютно інші механізми», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що школи отримають право самостійного розпорядження коштами з 1 січня.

Водночас, прем’єр не виключає, що такий механізм має запроваджуватися на добровільних засадах. «Але я вважаю, що не можна відмовитися від того, щоб школа була господарюючим суб’єктом, щоб вона була фінансово самостійною, щоб вона могла брати хоча б благодійні внески», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр запропонувала директорському корпусу долучитися до розробки такого механізму.