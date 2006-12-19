Богатирьова проти пропозиції Тимошенко щодо закритих переговорів

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА виступає проти закритих консультацій між політичними силами.

Про це йдеться в заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ, розповсюдженій речником фракції Партії регіонів Людмилою ХАРІВ.

“Ми не підтримуємо будь-яких форм закритих консультацій, а тим більше подібні ініціативи, оскільки така практика минулого не об’єднує, а розколює націю. І навпаки, зрозуміла публічна позиція єдино спроможна забезпечити подолання будь-яких політичних або суспільних національних негараздів”, - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.

Народний депутат вважає, що “протягом цього складного періоду українського політичного життя уряд та антикризова коаліція як ніколи демонструють найвищі стандарти прозорої, зрозумілої та публічної політики, будуючи її на чітких програмних принципах”. “Фактично відбулася трансформація до політичної поведінки, що має європейське обличчя. Нарешті громадяни мають можливість чітко зрозуміти логіку та мотивацію діяльності вищих органів державної влади”, - вважає вона.

Р.БОГАТИРЬОВА переконана, що заяви про закритість засідань повертають суспільство у ті часи, „коли велися лише декоративні розмови про демократію, а самої демократії не було”. На її думку, зараз деякі сили пропонують “повернутись до використання недобросовісних інструментів української політики, інтриг та підкилимових стосунків, які так властиві деяким українським політикам”.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко 18 грудня виступив з ініціативою проведення закритого засідання лідерів фракції Верховної Ради щодо подолання політичної кризи в Україні. Лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО мотивувала необхідність такого засідання «повномасштабною політичною кризою», яка, за її словами, є такою, коли відбувається «вже не «холодна», а «гаряча» війна між Президентом, прем’єр-міністром та їхніми секретаріатами. І до цієї війни практично долучилася кризова більшість у Верховній Раді». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в цій ситуації опозиція хоче зробити все для врегулювання політичної кризи. «Ми не можемо допустити, щоб два високі керівники держави практично з’їдали на сніданок, обід і вечерю авторитет країни в світі, стабільність країни», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також переконана у необхідності негайного скликання засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було б розглянуто питання про подолання політичної кризи.