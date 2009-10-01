Янукович: такий парламент країні не потрібен

Парламент, який не ухвалить закон щодо підвищення соціальних стандартів, країні не потрібний, вважає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Макіївці Донецької області.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що фракція Партії регіонів внесла на розгляд до Верховної Ради законопроект, «який передбачає підвищення мінімальних пенсій і прожиткового мінімуму», і заявив: «Якщо цей закон не буде прийнято, якщо парламент не проголосує за цей закон, то такий парламент країні не потрібний, це антинародний парламент».

Лідер Партії регіонів наголосив, що його політична сила «до переможного кінця» добиватиметься розв’язання цього питання. «Ми ніколи не відступимо від розв’язання цього питання, поки не доб`ємося підвищення пенсій, допомоги дітям-сиротам і багатодітним сім`ям», - завірив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, «той законопроект, який ми внесли, – це мінімум, що потрібно зараз вирішувати. Наступний етап – підвищення заробітної плати, насамперед, медичним працівникам, лікарям і працівникам бюджетної сфери».