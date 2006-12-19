Черновецький: чекаймо генерала з МВС

До Київради маэ прибути заступник міністра внутрішніх справ України. Про це журналістам повідомив мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Мер, за його словами, щойно домовився про це з міністром Василем ЦУШКОМ.

Чи буде продовжена сесія, стане зрозуміло, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за наслідками цієї розмови. Сам мер волів би поїхати раніше, оскільки завтра вранці має бути в Москві.

Як повідомляв УНІАН, більше години тому трибуну Київради заблокували близько 30 депутатів від БЮТ і Нашої України. Блокування почалося відразу після того, як секретар Київради Олесь ДОВГИЙ перейшов до розгляду питань власності і землекористування.