Яценюк на свої гроші збудував пам'ятник імператору Францу-Йосифу

Лідер Громадської ініціативи Фронт змін Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив у Чернівцях за власні кошти пам’ятник імператору Австро-Угорщини Францу Йосифу Першому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фронту змін, перший камінь під майбутній пам’ятник політик заклав рік тому під час святкування 600-річчя Чернівців. Сьогодні у сквері на вулиці Марії Кордуби відбулося його урочисте відкриття.

У церемонії взяли участь Чернівецький міський голова Микола ФЕДОРУК, представники обласної влади, а також Надзвичайний і Повноважний посол Австрії в Україні Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «відкриття пам’ятника імператору Австро-Угорщини – це відновлення історичної справедливості. «Відбулася справедлива оцінка історичних подій на Буковині. Адже Україна і Буковина були частиною імперії, і саме в період існування цієї імперії тут відбувався дуже серйозний розвиток. Чернівці почали розвиватися як національний культурний центр, починаючи з відкриття університету і закінчуючи чотирма україномовними школами, українськими газетами й загалом економічним, соціальним та політичним рухом», – сказав лідер Фронту змін.

При цьому політик акцентував на тому, що «це - не сум за імперією, це - відзнака здобутків». «Велике історичне минуле завжди формує велике історичне майбутнє. Так завжди ставалося, що Україна була частиною великих об’єднань. Та я переконаний у тому, що обов’язково буде так, що Україна стане ініціатором великих об’єднань», - сказав А.ЯЦЕНЮК і висловив переконання. що Україна може і зобов’язана бути ініціатором нового об’єднання – Східноєвропейського. «Його я бачу від Ужгорода до Владивостока. І Київ буде центром», - підкреслив політик.

Довідка УНІАН. Чернівці досягли найбільшого розквіту, коли Буковина входила до Австро-Угорської імперії за часів імператора Франца Йосифа Першого (1848-1916). Саме з його ім’ям пов’язано бурхливий економічний і культурний розвиток міста, зокрема появу залізниці Чернівці-Львів, електрівні, введення в дію електричного трамваю, водогону і каналізації, спорудження кафедрального собору, міського театру, шкіл, серед яких чотири народні школи з українською мовою навчання. 1875 року засновано Чернівецький університет.