Тимошенко нагадали, що спочатку була хресна мука, а потім - воскресіння

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ідею відкриття у Києві постійного представництва Вселенського Патріархату.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з делегацією Вселенського Патріархату - митрополитом Франції (Галльським) ЕММАНУЇЛОМ, старшим секретарем Священного Синоду Вселенського Патріархату архімандритом ЕЛПІДОФОРОМ (ЛАМБРІНІАДІСОМ) та священиком Василієм ПАПАФАНАСІУ.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що підтримує ідею відкриття у Києві постійного представництва Вселенського Патріархату й висловила переконання, що ця благородна справа отримає в Україні підтримку усіх церковних конфесій, усіх гілок влади та представників усіх політичних сил.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що для України об’єднання православ’я було б епохальною подією. «Я всім серцем прагну цього. Це дозволило б Україні стати на порядок сильнішою. Народ України є високодуховним, віруючим, і для нас єдність православ’я є дуже важливою, бо водночас це і єдність держави», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим, за її словами, об’єднання усіх православних конфесій в Єдину Помісну Православну Церкву має відбуватися еволюційно, без будь-якого тиску, зокрема з боку влади. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд України налагодив системну співпрацю з Всеукраїнською радою церков та жодного рішення, пов’язаного з функціонуванням релігійних організацій, не ухвалює без погодження з цією Радою.

У свою чергу, Митрополит ЕММАНУЇЛ передав прем’єр-міністру України вітання від Патріарха Вселенського ВАРФОЛОМІЯ і зазначив, що Вселенський Патріархат підтримує та благословляє її на служіння Україні та добрі справи в ім‘я своєї країни. «Ми підтримуємо Вас у Вашій боротьбі, і Ви маєте благословення Священного Синоду. І пам’ятайте, що спочатку була хресна мука, а потім – воскресіння», - сказав він.

Митрополит ЕММАНУЇЛ також зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО відома у світі тим, що послідовно виступає за об’єднання українських церков. «Ми благословляємо вас також на продовження праці у цьому напрямку», - сказав він.