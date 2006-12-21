Червоненко запросив Моісеєва на парубочник

Вчора губернаторові Запорізької області Євгену Червоненку виповнилося 47 років. Іменинник вирішив відсвяткувати цю подію двічі – в середу в Запоріжжі, у четвер в Києві, пише газета «Сєогодня».

Вчорашнє гуляння (парубочник, як сказав сам Червоненко, - його дружина Маргарита зараз знаходиться в Києві) проходило в VIP-залі ресторану в стилі український фолк «Запорізька січ» на Хортиці.

Серед присутніх були помічені члени губернаторської команди Червоненка, радник Президента Олександр Зінченко і «десант» депутатів-регіоналів – вихідців із Запоріжжя. На відміну від звиклих до образливості VIP-персон співробітників київського “громадського харчування», адміністратор запорізького ресторану не стала приховувати від журналістів меню вчорашнього свята шлунку.

Іменинник почав парубочник чаркою горілки, піднесеною (за козацькою традицією) на лезі шаблі. Гостей пригощали горілкою, коньяками, віскі і винами. Адміністратор Светана розповіла журналістам, що до столу подавали баранину по-королівськи (вимочені в білому вині стейки молодого баранчика, смажені на грилі) нарізки з сала і м`яса, морепродукти із спеціями, осетрину і сома, торт з фруктами і 47-ма свічками. І родзинка програми – «Требуха». Фірмове блюдо ресторану готується у вигляді колбасок різних сортів з «пупків» і зелені з перцем і часником. І подається офіціантками в національних костюмах.

Привітати Євгена Альфредовіча приїхав і його друг – російська поп-зірка Борис Моісеєв. «Ми познайомилися в Ялті», - розповів Червоненко «Сегодня». Тоді його (у день народження Медведчука) усунули від керівництва Держкомрезервом, і Червоненко поїхав до Криму, де один з його друзів і познайомив його з Моісеєвим. «Я тоді не зміг зняти номер у жодному з ялтинських готелів. Так Боря мені сказав: «У мене завжди є броня на два номери в готелі. Я зараз виїжджаю на гастролі, так що можеш там поселитися». І тут я починаю голосно сміятися, - продовжував іменинник, - ніхто не може зрозуміти, чому. Заспокоївшись пояснюю: «Ви уявляєте – наступного дня після цього українські газети напишуть, що Червоненко живе в номері Бориса Моісеєва».

«Ви знаєте, не вірте в нетрадиційну сексуальну орієнтацію Бориса, - невідомо для чого додав Червоненко, - це просто сценічний образ. Він дуже розумний хлопець. Напевно, єврей. Повірте, Путін не дарма дав йому заслуженого артиста».

Дружина і дочки вручать подарунки Євгену Альфредовічу тільки в Києві, повідомляє видання. Поки дари тримаються у секреті. А губернаторська команда презентувала іменинникові австрійську рушницю «Штейер». Друзі – козацьку шаблю.