Ющенко знає, як закрити двері ВР перед рецидивістами і секретарками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що одразу після президентських виборів мають відбутись дострокові парламентські вибори.

Таку думку він висловив в інтерв’ю українській службі "Бі-Бі-Сі".

Зокрема, відповідаючи на запитання як швидко після президентських виборів, мають відбутися парламентські вибори та внесені зміни до Конституції, В.ЮЩЕНКО висловив думку, що це повинно бути єдиним пакетом.

“Коли ми говоримо про парламентську проблематику, очевидно, парламент, такий, як він сьогодні є, не має перспективи. Тому тема парламентських виборів підніматиметься кожним кандидатом у президенти”, - зауважив глава держави.

Для нього є очевидним, що чим швидше будуть проведені дострокові парламентські вибори, тим буде краще, тим країна оперативніше знайде систему відповідальності, систему організації роботи парламенту. “Я думаю, це можна зробити і до серпня”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він підкреслив, що буде великою помилкою проводити вибори до парламенту на існуючій виборчій базі.

“Треба відкрити списки у системі пропорційних виборів, і не рецидивістів приводити, чи охоронців і секретарів, а тих політиків, для яких існує система національних пріоритетів. Очевидно, також мова іде про те, що без змін до Конституції говорити про нову політичну картину неможливо”, - наголосив Президент.

Він підкреслив, що чинний парламент має прийняти новий виборчий закон. “Дати можливість на місцевому рівні керуватися виключно мажоритарною моделлю, про що вже всі заявили, але мало хто хоче це робити у парламенті”, - зауважив він.