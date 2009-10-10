За підвищення соцстандартів в Україні платитимуть іноземці?

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що кошти для підвищення зарплат та пенсій можна було б знайти за рахунок введення плати за в’їзні візи до України.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер live» на ТРК “Україна” у п’ятницю ввечері.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що українцям у більшості випадків, виїжджаючи за кордон, доводиться платити певну суму за візу до іншої країни, натомість в’їзд до України безкоштовний.

За його словами, за підрахунками спеціалістів нинішнього складу Міністерства фінансів, введення плати за візи на рівні 35 євро дозволить щороку мати прибуток у розмірі 3,2 млрд. грн. «Це як раз та сума, щоб підвищити людям пенсії та зарплати», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ також відкинув думку про те, що введення плати за візи може зменшити кількість бізнесменів, зацікавлених вкладати інвестиції в Україну. «Я не думаю, що 35 євро - це якась страшна сума для таких людей», - сказав він.