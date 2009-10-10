Гроші на зарплати листоношам Тимошенко зняла з іпотеки на житло

Уряд виділив Українському державному підприємству поштового зв’язку “Укрпошта” 38 млн. гривень з коштів Стабілізаційного фонду “для компенсації витрат, пов’язаних з наданням послуг на пільгових умовах”. Відповідне розпорядження міститься у постанові КМУ № 1045 за підписом прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Водночас у “Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для компенсації Українському державному підприємству поштового зв’язку “Укрпошта” витрат, пов’язаних з наданням послуг на пільгових умовах” – документі №1045-00, затвердженому Кабміном разом з постановою, вказується зовсім інша мета застосування цих 38 мільйонів. “Бюджетні кошти, йдеться в документі, виділяються на безповоротній основі... на покриття витрат, пов’язаних з підвищенням не менш як на 50 відсотків посадових окладів листонош та здійсненням нарахувань на фонд оплати праці”.

Йдеться про підвищення окладів листоношам, яким Тимошенко 9 жовтня потішила учасників III Всеукраїнського форуму працівників поштового зв’язку. Щоправда, у виступі на форумі голова уряду також заявляла, що постановою Кабміну передбачена компенсація Укрпошті фінансових ресурсів, недоотриманих від надання послуг. А у порядку використання виділених грошей про жодні компенсації Укрпошті не йдеться, якщо не враховувати назву документу та узагальнюючий вступ.

Також слід звернути увагу на те, що Тимошенко у своїх коментарях щодо підвищення зарплат листоношам жодним словом не обмовилася про те, звідки уряд збирається взяти згадані 38 мільйонів. Відповідь на це питання можна знайти у розпорядженні Кабміну про виділення грошей: на відповідну суму КМУ зменшив видатки держбюджету “за напрямом “Збільшення статутних капіталів відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк” та відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк”, у тому числі для іпотечного кредитування житла”.