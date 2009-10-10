Ющенко на святій землі відчув козацьку енергетику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистостях з нагоди 70-річчя утворення Запорізької області і дня міста Запоріжжя.

Як повідомляє УНІАН офіційний сайт Президента, він сказав: «Для мене, як і для кожного українця, запорізька земля – особлива й свята. Саме тут виникла Запорозька Січ – предтеча української держави, тут формувався наш національний характер, творилася історія й культура. Хортиця й донині просякнута могутньою козацькою енергетикою. Вона є оберегом України, символом волі, доблесті та незламності нашого духу».

Глава держави нагадав про видатних гетьманів – Байду-Вишневецького, Северина Наливайка, Самійла Кішку, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Петра Калнишевського, легендарні імена яких лежать в основі нашої національної свідомості.

У новітні часи, зазначив В.ЮЩЕНКО, Запорізький край дав країні безліч яскравих, видатних особистостей – борців за українську національну ідею: Дмитра Донцова, начальника штабу Корпусу Січових стрільців Армії УНР Марка Безручка, відомого правозахисника Петра Григоренка. Яскравий слід залишив по собі в історії й отаман Нестор Махно. Гідний внесок у розбудову вітчизняної економіки та науки зробили головний конструктор перших радянських атомних реакторів Микола Доллежаль, конструктори авіадвигунів Олександр Івченко та Федір Муравченко.

Президент нагадав також імена педагога Миколи Корфа, організатора Хортицького товариства охоронців природи Петра Бузука, істориків і краєзнавців Якова Новицького, Костя Гуслистого, Олександра Бодянського, Віталія Сарбея, Віктора Фоменка, Миколу Киценка, Бориса Михайлова.

«Запорізька земля щедра й на мистецькі таланти. Імена письменників Трохима Зінківського, Андріана Кащенка, Василя Лісняка, Петра Ребра, Віктора Чабаненка, Григорія Лютого, літературного критика Михайла Гайдабури, знані в усій Україні і далеко за її межами. Уславили Запорізький край художник Опанас Сластьон, співаки Іван Паторжинський і Марія Сокіл, кінорежисери Григорій Чухрай та Сергій Альошечкін, театральний режисер Сергій Данченко», - сказав Президент.

Нині, за його словами, Запорізька область – один з найрозвинутіших регіонів країни – в економіці, в освіті, науці й культурі. Тут зведено легендарний «ДніпроГЕС» – унікальний на той час гідроенергетичний комплекс, який і досі вражає уяву своїми масштабами.

«Тут діє найбільша в Європі атомна електростанція, потужні металургійні та машинобудівні заводи. Щедрі лани утверджують славу України як житниці Європи», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я вдячний вам, дорогі запоріжці, за ваш труд, за визначний внесок в розбудову Української держави та її економічної могутності. Я разом з усією Україною пишаюся Запоріжжям та його благородними, працелюбними, творчими і талановитими людьми», – сказав Президент.

Він побажав запорізькій землі й місту Запоріжжю процвітання, а всім запоріжцям – доброго здоров’я, щастя, добробуту, успіхів у житті й праці на благо України.

Також під час урочистостей глава держави узяв участь в церемонії вручення державних нагород представникам трудових колективів Запорізької області.

*** Запорізька область виробляє майже 4,5% всього валового внутрішнього продукту України. Промисловими підприємствами області реалізується майже 8% загальнонаціонального обсягу промислової продукції, з яких більш ніж чверть (27,9%) припадає на продукції металургійної промисловості, майже чверть (22,4%) – на продукцію машинобудівної галузі.