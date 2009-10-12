Ющенко не має наміру зривати президентські вибори, але...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має наміру зривати президентські вибори. На цьому наголосила заступник голови Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК в ефірі “5-го каналу” в неділю.

"Хотіла би відкинути остаточно всі спекуляції, які зараз точаться, що саме Президент, звертаючись до КС, відтерміновує виборчий процес, хоче зірвати виборчий процес. Це повна нісенітниця", - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також зазначила, що наразі в КС також знаходяться подання депутатів, які оскаржують окремі положення нової редакції закону про вибори Президента.

Водночас, за її словами, КС не має підстав для визнання закону неконституційним в цілому, і Президент не просив КС це зробити.

"Це вже є свідченням того, що ніхто не намагається зірвати. Але вибачте, вибори чесні, конкурентні, прозорі. У разі зловживань, фальсифікацій або інших порушень має бути захищено право громадян звернутися до суду. Президент буде стояти на цих позиціях", - запевнила заступник голови Секретаріату.