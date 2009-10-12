Вакарчук велів при прийомі до вишів враховувати ще й середній бал
15:02, 12 жовтня 2009Політика
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Аттестат теж має значення?
|Микола ОНІЩУК
Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.
Названі умови, зокрема, передбачають для конкурсного відбору, поряд із вступними випробуваннями, врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра, медичного та ветеринарно-медичного спрямувань).
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