Тігіпко: прем'єрові важливіше виділити кошти на соцпотреби, ніж на армію

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що через відсутність в Україні чіткої оборонної доктрини неможливо визначити потреби армії в фінансуванні.

Про це йдеться у коментарі С.ТІГІПКА, переданому УНІАН його прес-службою.

«Якщо Президент країни говорить про брак трьохсот тисяч гривень на проектування нового бойового корабля, це – ганьба. Це свідчення того, що немає не тільки нормального фінансування Збройних Сил, але й навіть розуміння, навіщо армія та флот потрібні Україні», - сказав С.ТІГІПКО, коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про ситуацію навколо проектування та будівництва військових кораблів класу «корвет».

Між тим, стан фінансування армії катастрофічний. Із 17 млрд. грн., які мінімально потрібні на її утримання, в бюджеті на 2009 рік заплановано тільки 11 млрд. А реально виділено всього 7 млрд. грн. Грошей не вистачає навіть на харчування солдатів, нагадує прес-служба.

«Зрозуміло, чому Президент та головнокомандувач знову вимагає фінансування для Збройних Сил. Але уряд ігнорує його вимоги – прем’єру політично важливіше виділити кошти на соціальні потреби, ніж на армію. Гілки влади не можуть домовитися самі з собою, а страждає обороноздатність країни. Але головна причина в тому, що в Україні досі немає чіткої оборонної доктрини, офіційно не названі загрози, які потребують реагування. Відповідно, незрозуміло, навіщо саме й скільки потрібно витрачати на оборону», – заявив С.ТІГІПКО.