Тігіпко: втручання політики у ядерну сферу - шлях до другого Чорнобиля

Головним критерієм вибору постачальника ядерного палива для українських АЕС у довгостроковій перспективі повинна стати безпечність, заявляє Сергій ТІГІПКО, який має намір балотуватися у президенти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, на другому місці у цьому питанні є “економічна доцільність, а політичні пристрасті взагалі не повинні враховуватися”. Так він відреагував на інформацію у пресі про плани тиску Росії на Україну в питанні вибору постачальника ядерного палива для атомних електростанцій. Ідеться про внутрішні документи корпорації «Росатом», у яких сказано про можливий політичний вплив на Київ з метою просування на український ринок паливних касет компанії «ТВЭЛ» та протидію експансії американської Westinghouse.

«З одного боку, ми звинувачуємо Росію в політичному впливі на Україну. З іншого – чуємо про можливі поступки Москві в ядерній сфері з боку уряду Юлії ТИМОШЕНКО в обмін на відміну «Газпромом» штрафів за невибір газу. Є ще Президент Віктор ЮЩЕНКО, який наполягає на диверсифікації поставок палива та фактично лобіює інтереси американської компанії. Така політизація питання про співробітництво в ядерній сфері недопустима, це прямий шлях до появи другого Чорнобиля», – вважає С.ТІГІПКО.

«Досі Україна споживала російське ядерне паливо і проблем не виникало. У той час як перехід на американські паливні збірки – передчасне рішення», – сказав С.ТІГІПКО.

Як відомо, Westinghouse програла «ТВЭЛ» тендери на постачання ядерного палива до Чехії та Фінляндії, причому в чехів виникли проблеми на одній із АЕС через паливо на третьому році випробувань, нагадується у повідомленні.

«Україні потрібно утриматися від спішних рішень – надто великою може виявитися ціна помилки. Бажання уникнути монополізації постачань – це добре. Але самого тільки бажання замало, щоб робити такий серйозний вибір», – впевнений С.ТІГІПКО.