Тимошенко: Ющенко взяв на себе відповідальність Януковича

“Мені прикро, що Президент підписав найгірший бюджет в історії України і взяв на себе відповідальність за зубожіння народу, яка мала належати ЯНУКОВИЧУ”, - заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи повідомлення про підписання главою держави держбюджету-2007.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, „Впровадження непрозорих схем. Втручання у діяльність органів місцевого самоврядування. Суттєве зменшення темпів зростання мінімальної заробітної плати. Тінізація і корупція...» - Це все цитати про бюджет, які належать радникам Президента та депутатам від „Нашої України”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО: “Якщо президентські радники говорили про тіньовий і корумпований бюджет, то навіщо ж Президентові було його підписувати? Щоб підтримати тінь і корупцію? Тим більше, що в проекті бюджету не була врахована жодна поправка Президента. уряд просто познущався над ЮЩЕНКОМ. Після таких заяв підписувати бюджет – це визнати поразку країни перед кланами”.

На переконання лідера БЮТ, “В.ЮЩЕНКО не мав морального права підписувати бюджет, знаючи про всі його вади. Потрібно було залишити право підпису Олександру МОРОЗУ разом з відповідальністю, як це передбачено Конституцією”.

“Вся бюджетна епопея нагадує мені епізод з Ільфа і Петрова, коли Остап Бендер виміняв стілець у Еллочки Щукіної на ситечко для чаю”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ще нагадує лідер БЮТ, “два дні тому партія „Наша Україна” звинуватила нашу фракцію в зраді національних інтересів та ідеалів Майдану за наче б то наміри подолати вето на бюджет, яке ми долати не збиралися. Сьогодні ці хлопці мовби води в рот понабирали...”