Ющенко і Путін підбили підсумки переговорів у Києві

Наступне засідання міждержавної комісії «Ющенко-Путін» відбудеться в травні-червні в Росії Про це на прес-конференції за результатами засідання міждержавної комісії «Ющенко-Путін» повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Говорячи про сьогоднішню зустріч, В.ЮЩЕНКО наголосив, що відбувся конструктивний діалог з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ, з російською делегацією.

«Сьогодні закладено основи якісного механізму у відносинах між Україною і Росією. Ми підтвердили формат комісії як робочий формат, який дає змогу систематизувати головні завдання стратегічного партнерства між Україною і Росією», - наголосив він.

За його словами, відтепер зустрічі на рівні президентів матимуть регулярний характер.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що зустрічі проходитимуть щонайменше двічі на рік у рамках засідання міждержавної комісії.

У Росії немає жодних підстав для перегляду договорів про поставки до України газу Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що російська сторона не має жодних підстав для перегляду газових домовленостей з Україною.

В.ПУТІН сказав, що у Росії з Україною укладені довгострокові контракти на поставки газу. За його словами, Росія завжди забезпечувала, забезпечує і забезпечуватиме Україну газом. Зокрема, вона готова забезпечувати транзитні поставки газу з Туркменістану.

«Ми не бачимо підстав для перегляду договорів», - сказав В.ПУТІН.

Президент Росії додав, що Росія готова на ринкових принципах співпрацювати з Україною в газовій сфері і в разі, якщо виникне така необхідність, збільшити обсяги поставок газу до України.

У свою чергу, Президент України В.ЮЩЕНКО відзначив, що під час зустрічі з В.ПУТІНИМ обговорювалися перспективи взаємовідносин в енергетичній сфері, зокрема поставок і транзиту газу до України.

Водночас, за його словами, «в техніку питання ми не вникали».

За словами В.ЮЩЕНКА, «це не питання для обговорення президентів».

Ющенко і Путін бачать підстави відновити переговори з Придністровського врегулювання Президенти України і Росії Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН вважають, що є всі підстави відновити переговори з Придністровського конфлікту у форматі «5+2».

Про це на прес-конференції повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, під час зустрічей обговорювались перспективи співпраці Росії і України на міжнародній арені. Зокрема йшлося про врегулювання Придністровського конфлікту.

«Я хотів би сказати, що за останні місяці, як ми вважаємо, є певний прогрес», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що вдалося запровадити митний режим, який максимально детінізує ситуацію на кордонах, з іншого боку вдалося відновити пасажирське сполучення між Росією, Україною, Придністров`ям, Молдовою.

«Ми вважаємо, що на сьогодні є всі підстави говорити про перспективи відновлення переговорного процесу «5+2» - це дуже важливо», - сказав Президент України.

Президенти домовилися продовжити роботу з організації спільних пунктів пропуску на кордоні Кажучи про підписану сьогодні угоду про внесення змін до угоди між урядами двох країн про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Росією від 8 лютого 1995 року, В.ЮЩЕНКО сказав, що вони з В.ПУТІНИМ домовилися продовжити роботу з об`єднання митних служб, уніфікації митних режимів і будівництва відповідних пунктів пропуску тощо.

Також дуже важливу роль Президент України надав підписанню угоди про реадмісію. В.ЮЩЕНКО зазначив, що це складна проблема для України, оскільки щороку їй доводилося за бюджетні кошти утримувати біженців.

«Це якісний прорив у цьому напрямі», - сказав Президент .

У найближчі тижні буде розроблено план співпраці на два роки Президент зазначив, що в найближчі тижні, до лютого буде сформовано план заходів щодо врегулювання найскладніших питань двосторонніх відносин.

«Ми вважаємо, що в найближчі два-три тижні буде сформовано план дій на 2007-2008 роки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також сказав, що сторони підтвердили готовність розробити до наступного засідання міждержавної комісії (травень-червень 2007 року - УНІАН) декларацію про стратегічне партнерство між Україною і Росією, де будуть закріплені стратегічні позиції з найактуальніших питань.

Кажучи про сьогоднішнє засідання комісії, В.ЮЩЕНКО зазначив, що велику увагу було приділено співпраці в економічній сфері.

Також йшлося про співпрацю в освоєнні космосу, авіації тощо.

«На мій погляд, ми провели активне і продуктивне засідання», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що він задоволений результатами.

У свою чергу, Президент РФ Володимир ПУТІН сказав, що повністю згоден з оцінкою зустрічі, висловленою його українським колегою. «Я також оцінюю підсумки нашої роботи позитивно», - сказав він, додавши, що це виявляється в спільному прагненні надати нашому партнерству вищу якість.

Також, за його словами, про це свідчить цілий ряд якісних пропозицій в конкретних сферах співпраці.

В.ПУТІН відзначив, що з урахуванням цих пропозицій буде доопрацьовано проект плану дій на найближчі два роки.

Ющенко визначив головний проривом в українсько-російських відносинах Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає головним проривом в українсько-російських відносинах відсутність конфліктності при вирішенні проблем.

За словами В.ЮЩЕНКА, за багатьма питаннями українсько-російських відносин потрібен час і взаєморозуміння. Крім того, відзначив він, за деякими питаннями є політизування, яке заважає зняти їх з порядку денного.

Водночас Президент України зазначив: «Найголовніший прорив – це те, що є не тільки взаєморозуміння, а й немає конфліктності при вирішенні питань».

За його словами, міждержавна комісія – це добрий механізм вирішення всіх конфліктних питань у двосторонніх відносинах.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час засідання комісії напрацьовано 22 ключові пункти в українсько-російському діалозі.

Глава Української держави сказав, що за два тижні в телефонному режимі знову має намір обговорити їх з Президентом Росії. При цьому він відзначив, що під час сьогоднішньої зустрічі за всіма позиціями одержав задовільну відповідь.

У свою чергу, Президент Росії Володимир ПУТІН сказав, що під час сьогоднішньої двосторонньої зустрічі “не було емоційних проблем”.

«Була конструктивна, добра, дружня розмова», - сказав В.ПУТІН. За його словами, переговори пройшли дуже прагматично і в діловому ключі.

Він відзначив, що у обох сторін є бажання шукати компроміси при вирішенні проблем, що виникають. В.ПУТІН додав, що в цьому сенсі задоволений проведеними переговорами.

Питання щодо ЧФ і Азово-Керченської протоки розв`язуватимуться Питання щодо Чорноморському флоту і Азово-Керченскої протоки розв`язуватимуться на основі наявної нормативної бази і міжнародного права.

Він зазначив, що в ході переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вони домовилися вирішувати спірні питання, зокрема, проблему Чорноморського флоту і Азово-Керченського врегулювання на основі наявних вже базових документів, а також міжнародного права.

За словами В.ПУТІНА, сторони висловили готовність шукати шляхів подальшого зближення позицій в цих питаннях.

Рівень економічного співробітництва не відповідає потенціалу двох країн Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що рівень економічного співробітництва України і Росії не відповідає потенціалу двох країн.

В.ПУТІН повідомив, що в ході зустрічі обговорювалися питання економічного співробітництва. За його словами, відзначалося, що існуючий рівень поки що не відповідає потенціалу двох країн.

«Як підсумок, ми домовилися підсилити економічний блок взаємодії і надалі не допускати темпів зниження нашої співпраці і зростання товарообороту», - зазначив В.ПУТІН.

Також, за його словами, сторони домовилися наповнити конкретним змістом роботу з поліпшення інвестиційного клімату, що, на думку Президента РФ, в цілому пожвавить ділові контакти між двома країнами.

В.ПУТІН повідомив, що обговорювався і ряд спільних проектів, зокрема, з мирного використання атомної енергії, освоєння космосу, літакобудування, транспортної сфери.

«Висловлені тут ідеї опрацьовуватимуться нашими експертами», - сказав Президент Росії.

За його словами, важливою темою двосторонньої співпраці є питання прикордонної співпраці. «Ми домовилися чесно координувати роботу в цьому напрямі», - зазначив В.ПУТІН.

Важливою складовою двосторонніх українсько-російських відносин В.ПУТІН назвав і гуманітарну сферу. Він пообіцяв, що керівництво країн сприятиме збереженню національної культури і мови громадян в Україні і в Росії.

В.ПУТІН надав важливого значення спільному святкуванню 200-річчя письменника Миколи Гоголя.

На завершення вступної промови, В.ПУТІН наголосив, що обидві країни усвідомлюють повною мірою вигоду стратегічного партнерства.

Він також зазначив, що відносини України і Росії повинні і будуватимуться на прагматичній, рівноправній, добросусідській, дружній основі.

Російська сторона наголошує на ринкових основах відносин в енергетичній сфері Зокрема, В.ПУТІН зазначив, що російська сторона наголошує на важливості «збереження прихильності до застосування ринкових відносин в енергетичній сфері, зафіксованих в угоді від 4 січня 2006 року».

Він сказав, що всі повинні добре розуміти, наскільки важлива конструктивна взаємодія в цьому питанні: «Це важливо як для стабільної співпраці у сфері енергетики між нашими країнами, так і для забезпечення енергетичної безпеки в Європі».