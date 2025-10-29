РФ зруйнувала близько 60% українських газовидобувних потужностей, що підштовхуватиме нашу державу до додаткового імпорту.

Ціни на газ в Європі зростають. Трейдери зважують ризики, пов'язані з достатністю запасів "блакитного палива" на тлі зниження температури у частині країн Євросоюзу та ймовірності того, що холодна погода та необхідність додаткового імпорту газу Україною підвищить попит, повідомляє Bloomberg.

Вартість ф’ючерсів на природний газ зросла на 0,9% до приблизно 32 євро за мегават-годину (приблизно 330 євро за 1000 кубометрів).

Видання зазначає, що в останні дні в Європі спостерігається уповільнення морських перевезень скрапленого газу, а імпорт "блакитного палива" трубопроводом з Норвегії - головного постачальника ЄС - також скоротився через проведення технічного обслуговування на декількох родовищах.

"Це знову викликає занепокоєння щодо (достатності обсягів, - УНІАН) поставок газу у короткостроковій перспективі, оскільки після періоду помірної погоди температура в північно-західній Європі має знизитися", - наголошує видання.

Журналісти зазначають, що Європа змогла заповнити газові сховища на 83%, однак "через різке похолодання на початку опалювального сезону деякі країни вже почали використовувати запаси газу".

Видання додає, що європейський газовий ринок також залишається чутливим до будь-яких несподіваних або тривалих перебоїв у глобальних поставках або до посилення конкуренції за вантажі. Відповідно, зазначені фактори стимулюватимуть зростання цін на газ.

На цьому тлі журналісти зазначають, що через російські атаки на українську газовидобувну інфраструктуру, які призвели до знищення близько 60% виробничих потужностей, Україна буде змушена імпортувати більше газу з Європейського Союзу.

Удари Росії по газовій інфраструктурі України - головні новини

Росія продовжує систематично атакувати газову інфраструктуру України. 22 липня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив про масовану дронову атаку по українській газовій інфраструктурі.

16 жовтня РФ вчергове вдарила дронами та ракетами по газовій інфраструктурі України. Як зазначили у НАК "Нафтогаз України" - це була шоста атака на газову інфраструктуру протягом жовтня.

За оцінками президента України Володимира Зеленського, Україні може знадобитися імпорт "блакитного палива" вартістю 2 мільярди доларів.

