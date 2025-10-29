Вартість бензину та автогазу залишилася без змін.

В Україні, на тлі зростання гуртових цін на дизельне пальне, пішли вгору і цінники на стелах АЗС, повідомляє профільне видання "Нафторинок".

Зазначається, що у середу, 29 жовтня, мережі АЗС ОККО та WOG підняли ціну дизпального на 1 гривню за літр.

"Це перше зростання вартості ДП в мережах з кінця червня 2025 року", - зазначає видання.

Так, дизпальне нині коштує 59,99 грн/л, а преміальне дизпальне – 62,99 грн/л.

Підвищення стало наслідком зростання гуртових цін, які з початку жовтня збільшилися в середньому на 2,65 грн/л.

При цьому ціни на бензин та автогаз у мережах залишалися без змін:

А-95 – 61,99 грн/л;

преміальний А-95 – 64,99 грн/л;

А-100 – 71,99 грн/л;

автогаз – 35,98–35,99 грн/л.

Журналісти додають, що впродовж минулих днів точково переглядали цінники і інші мережі – Marshal, "БРСМ-Нафта", Chipo, BVS, а також низка локальних операторів – Vt Petroleum, SVR, Slon, "Дніпронефть", "Перон", Neon та інші.

Інциденти на НПЗ в Євросоюзі та дефіцит палива в Україні

20 жовтня сталася пожежа на НПЗ, який належить угорській компанії MOL. За даними ЗМІ, підприємство може тимчасово припинити свою роботу. Також вибух стався на заводі "Лукойл" у Румунії. Водночас представники промислового підрозділу компанії зазначають, що вибух не вплинув на технологічні установки або діяльність НПЗ. Напередодні у Братиславі загорівся інший НПЗ, який належить компанії MOL.

На цьому тлі, а також з огляду на санкції Заходу проти російських енергоносіїв та обмеження на постачання палива в Україну з Румунії, гуртові ціни на дизель в Україні почали зростати. Спостерігається дефіцит палива.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив, що на тлі зростання гуртових цін деякі мережі вже змінюють цінники на АЗС. Він додав, що зростання цін на цьому може не зупинитися.

