Поправки до правил дорожнього руху набудуть чинності з 1 січня наступного року.

У Словаччині ухвалили новий закон, що встановлює ліміт швидкості на тротуарі – не більше 6 кілометрів на годину. Документ спричинив хвилю здивування і навіть обурення в країні, пише Politico.

Зазначається, що обмеження поширюється на пішоходів, велосипедистів, скейтбордистів, а також водіїв скутерів і електроскутерів — всіх, кому дозволено пересуватися по тротуарах. Представники влади кажуть, що закон спрямований на обмеження швидкості саме двоколісного транспорту.

"Головна мета — підвищити безпеку на тротуарах з огляду на зростання кількості зіткнень з водіями скутерів", — сказав автор поправки Любомир Важни з правлячої партії "Смер".

Відео дня

Politico зауважує, що середня швидкість пішохода становить 4-5 км/год, але для фізично здорової людини цілком нормально йти і зі швидкістю 6,4 км/год, що формально буде порушенням нового словацького закону.

Опозиція вже розкритикувала поправку до закону про дорожній рух.

"Якщо ми хочемо зменшити кількість ДТП, нам потрібні більш безпечні велосипедні доріжки, а не абсурдні обмеження, яких фізично неможливо дотримуватися. При зазначеній швидкості велосипедист ледве може утримати рівновагу", — сказав Мартін Пекар з опозиційної ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Навіть в Міністерстві внутрішніх справ країни не оцінили рішення своїх колег із правлячої коаліції в парламенті і заявили, що розумніше було б просто заборонити рух електросамокатів на тротуарах.

Поправка неабияк здивувала і пересічних словаків. У соціальних мережах громадяни задаються питанням, чи не отримають вони штраф, якщо бігтимуть тротуаром, щоб встигнути на автобус.

Новий закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

Інші заборони в Європі

Як писав УНІАН, популярні курорти в Іспанії та Португалії запроваджують нові суворі штрафи для туристів. Зокрема відпочивальників каратимуть за куріння і за домашніх тварин на пляжі.

Також ми розповідали, що з наступного року у чеській столиці заборонять прокат електросамокатів. Місцева влада називає цей транспорт причиною хаосу на дорогах.

Вас також можуть зацікавити новини: