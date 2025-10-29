Диктатор стверджує, що по швидкості у світі нібито теж нема рівних "Посейдону" і найближчим часом не зʼявиться.

Російський правитель Володимир Путін повідомив, що РФ вчора, 28 жовтня, провела випробування підводного апарату "Посейдон".

Як передають російські ЗМІ, диктатор під час зустрічі з окупантами, що воюють проти України, похвалився, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

"Вчора ми провели випробовування ще одного перспективного комплексу - підводний безекіпажний виріб "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. Вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов певну кількість часу. Це великий успіх... Потужність "Посейдона" значно переважає потужність нашої найперспективнішої міжконтинентальної ракети "Сармат". Такої у світі нема", - заявив Путін.

Він додав, що по швидкості у світі нібито теж нема рівних "Посейдону" і найближчим часом не зʼявиться.

"Способів перехоплення не існує", - переконує Путін.

"Посейдон" - що відомо про цю ядерну зброю РФ

Російський "Посейдон" (іноді — "Статус-6") — це один із найзагадковіших і найстрашніших проєктів у сучасному російському арсеналі. Його офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном, здатний нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.

У відкритих джерелах не багато конкретики про цю зброю РФ. Відомо, що "Посейдон" — це гігантська автономна торпеда, яка може пересуватися під водою на міжконтинентальні відстані. Вона розроблена для завдання ударів по прибережних цілях — великих портових містах, військово-морських базах або авіаносних угрупованнях противника.

Довжина: близько 20 метрів;

Діаметр: 1,8–2 метри;

Маса: до 100 тонн;

Тип двигуна: ядерний реактор малої потужності, який забезпечує майже необмежену дальність ходу;

Дальність: понад 10 000 км;

Швидкість: 70–100 вузлів (130–185 км/год) — що надзвичайно швидко для підводного апарата;

Глибина занурення: до 1000 метрів;

Бойова частина: термоядерна боєголовка потужністю до 100 мегатонн (за оцінками експертів, може бути зменшена до 2–10 мегатонн для практичного застосування).

Мета створення "Посейдона" — обійти системи ПРО США та НАТО. Завдяки русі під водою і великій глибині він є важкодоступним для перехоплення.

У російських ЗМІ "Посейдон" часто описують як "зброю апокаліпсису": у разі ядерної війни він може викликати радіоактивне цунамі, яке знищить цілі узбережжя.

Першим носієм став атомний підводний човен "Белгород" (проект 09852), який спущено на воду у 2019 році. Також у розробці перебуває підводний човен "Хабаровськ" (проект 09851), який спеціально створюється для запуску "Посейдонів". Кожен із таких човнів може нести до 6 апаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: