Російський правитель Володимир Путін повідомив, що РФ вчора, 28 жовтня, провела випробування підводного апарату "Посейдон".
Як передають російські ЗМІ, диктатор під час зустрічі з окупантами, що воюють проти України, похвалився, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".
"Вчора ми провели випробовування ще одного перспективного комплексу - підводний безекіпажний виріб "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. Вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов певну кількість часу. Це великий успіх... Потужність "Посейдона" значно переважає потужність нашої найперспективнішої міжконтинентальної ракети "Сармат". Такої у світі нема", - заявив Путін.
Він додав, що по швидкості у світі нібито теж нема рівних "Посейдону" і найближчим часом не зʼявиться.
"Способів перехоплення не існує", - переконує Путін.
"Посейдон" - що відомо про цю ядерну зброю РФ
Російський "Посейдон" (іноді — "Статус-6") — це один із найзагадковіших і найстрашніших проєктів у сучасному російському арсеналі. Його офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном, здатний нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.
У відкритих джерелах не багато конкретики про цю зброю РФ. Відомо, що "Посейдон" — це гігантська автономна торпеда, яка може пересуватися під водою на міжконтинентальні відстані. Вона розроблена для завдання ударів по прибережних цілях — великих портових містах, військово-морських базах або авіаносних угрупованнях противника.
- Довжина: близько 20 метрів;
- Діаметр: 1,8–2 метри;
- Маса: до 100 тонн;
- Тип двигуна: ядерний реактор малої потужності, який забезпечує майже необмежену дальність ходу;
- Дальність: понад 10 000 км;
- Швидкість: 70–100 вузлів (130–185 км/год) — що надзвичайно швидко для підводного апарата;
- Глибина занурення: до 1000 метрів;
- Бойова частина: термоядерна боєголовка потужністю до 100 мегатонн (за оцінками експертів, може бути зменшена до 2–10 мегатонн для практичного застосування).
Мета створення "Посейдона" — обійти системи ПРО США та НАТО. Завдяки русі під водою і великій глибині він є важкодоступним для перехоплення.
У російських ЗМІ "Посейдон" часто описують як "зброю апокаліпсису": у разі ядерної війни він може викликати радіоактивне цунамі, яке знищить цілі узбережжя.
Першим носієм став атомний підводний човен "Белгород" (проект 09852), який спущено на воду у 2019 році. Також у розробці перебуває підводний човен "Хабаровськ" (проект 09851), який спеціально створюється для запуску "Посейдонів". Кожен із таких човнів може нести до 6 апаратів.