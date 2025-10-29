Під час візиту до Токіо президент США не досяг усіх своїх цілей.

Нова прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Токіо зазначила, що її країні буде складно відмовитися від подальшого імпорту російського газу. Про це повідомляють джерела Reuters.

Питання російського скрапленого природного газу порушувалося під час двосторонньої зустрічі лідерів 28 жовтня. Такаїчі натякнула Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це лише порадує Китай та Росію.

Російські поставки становлять майже 9% від загального імпорту СПГ до Японії, а компанії Mitsui та Mitsubishi володіють долями в проекті з розробки родовищ СПГ "Сахалін-2" на Далекому Сході Російської Федерації.

Відео дня

Напередодні поїздки Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російської енергії, включаючи Японію, припинити імпорт та запровадити санкції проти двох найбільших експортерів нафти, "Роснефти" та "Лукойлу", щоб посилити тиск на Москву та змусити її припинити неспровоковану агресію проти України.

Китай та Індія були основними покупцями російських енергоносіїв, при цьому багато індійських нафтопереробних заводів вже призупинили нові замовлення на російську нафту після санкцій США минулого тижня.

Японія збільшила закупівлі СПГ у США протягом останніх кількох років, намагаючись диверсифікувати свої постачання. Вона відмовилася від свого основного постачальника Австралії та готується до закінчення терміну дії контрактів на постачання з російським проектом "Сахалін-2".

Більшість поставок з "Сахаліну-2" завершуються в період з 2028 по 2033 рік. Заміна цього газу буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії. Альтернативи російському СПГ мають набагато довше логістичне плече і коштують дорожче.

Серед імпортованою Японією нафти лише 1% припадає на нафту з Росії. Основна частина цього імпорту покривається поставками з Близького Сходу.

Відносини США та Японії - останні новини

Раніше Санае Такаїчі і Дональд Трамп підписали рамкову угоду між Японією та США про забезпечення поставок рідкісноземельних металів. Такий крок став відповіддю на посилення Китаєм контролю за експортом критичних копалин.

Пекін - світовий монополіст на ринку рідкісноземельних металів. Угодою з Японією Трамп посилює свою переговорну позицію перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпіном, яка має відбутися в четвер.

Водночас Трамп планує реалізувати і забезпечити виконання своїх жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, про які він оголосив нещодавно. В цьому він вбачає можливість змусити Путіна до миру.

Вас також можуть зацікавити новини: