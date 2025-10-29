Напад на енергетику - не нова тактика для Росії.

Напередодні зими Росія посилила удари по енергетичному сектору України. Москва намагається залишити українців у темряві та холоді.

Видання Foreign Policy пише, що тільки в жовтні РФ завдала сім великих ударів з використанням безпілотників і ракет по українській енергетичній інфраструктурі. Особливо сильно постраждали східні міста, включно із Сумами, Черніговом, Харковом і Полтавою, а також Київ.

Напад на енергетику - не нова тактика для Росії. З початку повномасштабної війни Москва намагається вивести з ладу електроенергетичну систему України, зі змінним успіхом. Але ця осіння кампанія відрізняється.

По-перше, масштаб російських повітряних атак значно перевершує попередні - рої з 600-700 дронів перевантажують системи протиповітряної оборони і можуть завдавати концентрованих ударів по раніше стійких частинах енергетичної системи, чи то генератори, чи то трансформатори. По-друге, Москва вперше в такому масштабі намагається вивести з ладу не тільки електроенергетику, а й системи видобутку, зберігання і розподілу природного газу України.

"Росія від самого початку змінювала свою тактику. Раніше різниця полягала в тому, що метою були об'єкти електропостачання. Зараз, у жовтні, вони фактично атакують усе - електроенергію, природний газ, паливні склади. Нам потрібні газ і електроенергія. Вони хочуть бути впевнені, що ми замерзнемо, підштовхнути людей до тиску на уряд", - сказав експерт з енергетики в київському офісі Інституту Кеннана при Центрі Вілсона Андріан Прокіп.

Перша проблема для України полягає в тому, що немає простого способу посилити протиповітряну оборону, яка необхідна для захисту електростанцій, підстанцій, трансформаторів, сховищ природного газу та газових родовищ. Протиповітряні ракети дорогі й неефективні проти роїв російських дронів, оснащених штучним інтелектом, які можуть ухилятися від РЕБів і атакувати з кутів, що ускладнює перехоплення.

Інша проблема полягає в тому, що посилення енергетичних атак з боку Росії непомітно робить те, що Москва відкрито намагалася зробити протягом багатьох років - відокремити східну частину України від західної.

"На східному березі Дніпра було знищено багато генеруючих потужностей", - сказав Прокіп.

Хоча виробництво електроенергії в Києві і далі на захід постраждало меншою мірою, фізично з'єднати дві половини країни і запобігти відключенню електроенергії стає все важче.

Удари Росії по енергосистемі України - останні новини

Восени РФ посилила удари по газовій інфраструктурі України. Зокрема, станом на 15 жовтня ворог здійснив три масовані атаки на газові об'єкти, і відтоді терор продовжився. За неофіційними даними, Росія знищила близько 60% газового виробництва в Україні.

Крім того, Москва систематично б'є по електросистемі України, що призвело до введення графіків відключення світла. Лише в ніч на 29 жовтня російська окупаційна армія атакувала північ Одеської області, де фіксувалися влучання в об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.

